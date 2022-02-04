Положим душу и тело, чтобы попасть в финал, - капитан сборной Украины по футзалу перед матчем с Россией на Евро-2022.

Об этом сообщает Ассоциация футзала Украины .



По словам Шотурмы, сборная Украины объединена целью победить Россию и выйти в финал Евро-2022.



"Формат чемпионата Европы стал интереснее. Наша команда очень сплоченная. Мы объединены общей целью и духом. Благодаря этому сумели добраться до полуфинала. Мы положим душу и тело, чтобы попасть в финал. До этого была мечта одолеть Казахстан, сейчас – хотим стать финалистами турнира. Двигаемся к цели", – сказал капитан сборной Украины Петр Шотурма.



Украина сыграет с Россией в полуфинале Евро-2022 в Амстердаме (Нидерланды) 4 февраля. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.