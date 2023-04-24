Половодье в Киеве идет на убыль, однако синоптики предупреждают о возможной второй волне паводка

Об этом стало известно из telegram-канала Киевской городской военной администрации.

"По состоянию на 10:00 24.04.2023 уровень воды р. Днепр в Киеве у Моста метро составляет 9283 см. Что на 20 см меньше вчерашнего показателя. Это самое большое падение уровня воды с начала половодья. Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано. Однако говорить, что нынешнее половодье для столицы уже прошло, рано. Синоптики предупреждают, что в результате предполагаемых значительных осадков возможна вторая волна паводка в конце апреля или начале мая, но предполагаемый максимальный уровень половодья на Днепре в пределах г. Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города. Тем не менее власти города и все службы готовы к потенциально возможным чрезвычайным ситуациям!" - отметил он.