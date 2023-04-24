Половодье в Киеве идет на убыль, однако синоптики предупреждают о возможной второй волне паводка
Начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что по состоянию на 24 апреля половодье в Киеве идет на спад, однако синоптики предупреждают о возможной второй волне паводка
Об этом стало известно из telegram-канала Киевской городской военной администрации.
"По состоянию на 10:00 24.04.2023 уровень воды р. Днепр в Киеве у Моста метро составляет 9283 см. Что на 20 см меньше вчерашнего показателя. Это самое большое падение уровня воды с начала половодья. Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано. Однако говорить, что нынешнее половодье для столицы уже прошло, рано. Синоптики предупреждают, что в результате предполагаемых значительных осадков возможна вторая волна паводка в конце апреля или начале мая, но предполагаемый максимальный уровень половодья на Днепре в пределах г. Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города. Тем не менее власти города и все службы готовы к потенциально возможным чрезвычайным ситуациям!" - отметил он.
- 17 апреля Александр Хорунжий, пресс-офицер ДСНС Украины, сообщил, что подтопленными остаются 1379 домохозяйств .
- Также киевлян предупредили о пике весеннего половодья: до критического уровня остается 50-60 см.
- 20 апреля Владимир Борейко, директор Киевского эколого-культурного центра, отметил , что по метеопрогнозу ситуация нормализуется, но пока будут дожди, наводнения не отступят.
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