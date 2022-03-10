"Половину батальона расх**рило совсем": СБУ перехватила разговор россиянина, участвующего в нападении на Николаев
Служба безопасности Украины перехватила разговор российского военного, участвующего в нападении на Николаев, с его товарищем
Об этом сообщили в ведомстве, передает Еспресо.TV.
"Защитники Николаева держат оборону города, а захватчики несут значительные потери и считают, сколько у них 200-х. Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор российского военного с товарищем с "большой земли". Его часть сейчас дислоцируется в Николаевском аэропорту и задействована в нападении на город", - рассказали в СБУ.
Так, на вопрос: "У тебя там точно все хорошо?" россиянин начал перечислять потери: "…там ставропольцев потрепало жестко. И разведбат, расх**рило".
Далее захватчик поименно называет знакомых, которые уже не вернутся, и резюмирует, что "половину второго батальона расх**рило вообще. И командир полка их погиб".
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Напомним, в СБУ попал секретный GPS-навигатор российских оккупантов. Это поможет украинским военным действовать на опережение.
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