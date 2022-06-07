Это свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии при поддержке John Fell Oxford University Press Research Fund.

Тревогу за свое будущее испытывает чуть больше 50% респондентов. За будущее Украины беспокоится 46,5%. С надеждой смотрит в будущее почти 51% опрошенных украинцев. В то, что хорошее будущее ждет его страну, верит еще больше людей – более 61%.

Среди положительных эмоций респонденты часто испытывают оптимизм и уверенность. А вот среди отрицательных – растерянность и страх. Равнодушным к происходящему является только каждый 25-й (0,4%).

Больший оптимизм проявляют мужчины, молодежь и люди с высшим образованием. Женщины, пожилые люди и получившие рабочую специальность отчаиваются чаще.

Как отмечают исследователи, респонденты в целом более уверены в своих эмоциях по отношению к государству, чем своему будущему, что нетипично для социальных исследований.

Участие в исследовании "Самочувствие украинцев во время войны: эмоции, ожидания, личный опыт – опрос в западных и центральных регионах", проведенном 7-15 мая, приняли 1000 респондентов из западных (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольской, Черновицкой) и центральных (Винницкая, Кировоградская, Хмельницкая, Черкасская области) областей Украины. Максимальная случайная ошибка выборки не превышает 3,1%.