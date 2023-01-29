Половина украинских беженцев в Литве нашла работу, но почти 80% хотят ее изменить, – исследование
С начала полномасштабного вторжения России в Украину, в Литве трудоустроилась 21 тысяча украинцев, то есть около половины всех трудоспособных беженцев
Об этом сообщило издание Delfi со ссылкой на исследование, проведенное Вильнюсским офисом Международной организации по миграции (IOM Lietuva) вместе с литовским агентством по трудоустройству SOPA.
Отмечается, что больше всего украинцев работают в крупных городах Литвы: Вильнюсе – 6800, в Каунасе – 2900, в Клайпеде – 2600.
В частности, издание отмечает, что 78,4% участников опроса сообщили, что хотели бы сменить работу. Причины такого желания разные, но 41% считают зарплату слишком низкой, 28,2% хотели бы работать в сфере своей квалификации, а 12,8% жалуются на тяжелые условия труда.
"В ноябре-декабре 2022 года мы провели опрос, в котором принимали участие 104 респондента. Самые частые причины, по которым украинцы не могут устроиться на работу - языковой барьер и уход за детьми. Большая часть женщин из Украины приехала не только с малолетними детьми, но и с пожилыми членами семьи, так что на них лежит двойная нагрузка, найти работу в таком случае бывает нелегко", – пояснила представительница SOPA Инга Шукайтене.
Кроме того, исследование показало, что 46,2% респондентов думают об открытии своего бизнеса в Литве, но им не хватает информации, почти половина отмечает нехватку консультаций у специалистов.
Также, по данным Департамента статистики Литвы, с начала войны России в Украине в феврале 2022 года в страну прибыло 71,5 тысячи беженцев. Некоторые из них могли покинуть Литву и переехать в другие страны или вернуться домой.
- 25 января стало известно, что президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к закону, регламентирующему оказание помощи беженцам из Украины, выехавшим из-за вооруженной агрессии РФ.
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