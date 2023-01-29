Половина украинских беженцев в Литве нашла работу, но почти 80% хотят ее изменить, – исследование

Об этом сообщило издание Delfi со ссылкой на исследование, проведенное Вильнюсским офисом Международной организации по миграции (IOM Lietuva) вместе с литовским агентством по трудоустройству SOPA.

Отмечается, что больше всего украинцев работают в крупных городах Литвы: Вильнюсе – 6800, в Каунасе – 2900, в Клайпеде – 2600.

В частности, издание отмечает, что 78,4% участников опроса сообщили, что хотели бы сменить работу. Причины такого желания разные, но 41% считают зарплату слишком низкой, 28,2% хотели бы работать в сфере своей квалификации, а 12,8% жалуются на тяжелые условия труда.

"В ноябре-декабре 2022 года мы провели опрос, в котором принимали участие 104 респондента. Самые частые причины, по которым украинцы не могут устроиться на работу - языковой барьер и уход за детьми. Большая часть женщин из Украины приехала не только с малолетними детьми, но и с пожилыми членами семьи, так что на них лежит двойная нагрузка, найти работу в таком случае бывает нелегко", – пояснила представительница SOPA Инга Шукайтене.

Кроме того, исследование показало, что 46,2% респондентов думают об открытии своего бизнеса в Литве, но им не хватает информации, почти половина отмечает нехватку консультаций у специалистов.

Также, по данным Департамента статистики Литвы, с начала войны России в Украине в феврале 2022 года в страну прибыло 71,5 тысячи беженцев. Некоторые из них могли покинуть Литву и переехать в другие страны или вернуться домой.

25 января стало известно, что президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к закону, регламентирующему оказание помощи беженцам из Украины, выехавшим из-за вооруженной агрессии РФ.

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