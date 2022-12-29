Об этом сообщила Луганская ОВА в телеграме.

Половина территории оккупированной Луганской области обеспечена мобильным покрытием – 52,3% территории региона. Доступ к быстрому 4G интернету имеет всего 4,32% жителей.

"Почти всю территорию Луганщины в 2022 году они (оккупанты, - ред.) захватили в течение нескольких недель без интенсивных боев, разрушили всю украинскую сеть и за 10 месяцев не построили ничего своего. Как и за 8 лет на захваченных в 2014 году территориях", - отметили в ОВА.

Напомним, ранее ОВА сообщала, что в Луганской области население решили "временно" расселить по коммунальным учреждениям "ЛНР".

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