Половина стран Большой двадцатки не поддерживают санкции против России, - Bloomberg
На страны, входящие в G20, приходится 85% мирового экономического производства. Однако только половина из них присоединилась к международным санкциям, наложенным на Россию из-за ее вторжения в Украину
Об этом пишет Bloomberg.
Издание сообщает, что с такой статистикой столкнулся государственный секретарь США Энтони Блинкен во время его продолжительного тура по Юго-Восточной Азии и Африке.
"Большая часть мира не готова следовать усилиям США и Европы по изоляции России президента Владимира Путина", – говорится в сообщении.
Журналисты отмечают, что больше всего от изоляции России уклоняется Китай. За несколько недель до того, как Россия вторглась в Украину, Си Цзиньпин объявил о "безграничной" дружбе с РФ. Расходы Китая на российскую нефть резко возросли после начала войны. В июне страна потратила на закупки энергоресурсов у РФ на 72% больше, чем годом ранее.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди также говорил с Путиным о том, как можно развивать торговлю. А Луис Инасио Лула да Силва, лидер Бразилии, возложил ответственность за войну на Украину, равно как и на Россию.
В Южной Африке президент Сирил Рамафоса подверг критике санкции, введенные США. По информации чиновника, говорившего на правах анонимности, Турция пришла к выводу, что наказание России нанесет ущерб экономическим и политическим интересам Анкары. Говорят о потере в размере 35 миллиардов долларов из-за высоких затрат на энергоносители и влияния на туризм.
Bloomberg отмечает, что одна из причин столь сдержанной реакции Глобального Юга на войну лежит, конечно, в экономической плоскости. Но есть и другие, в частности, "историческая близость Москвы".
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