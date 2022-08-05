Половина стран Большой двадцатки не поддерживают санкции против России, - Bloomberg

Об этом пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что с такой статистикой столкнулся государственный секретарь США Энтони Блинкен во время его продолжительного тура по Юго-Восточной Азии и Африке.

"Большая часть мира не готова следовать усилиям США и Европы по изоляции России президента Владимира Путина", – говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что больше всего от изоляции России уклоняется Китай. За несколько недель до того, как Россия вторглась в Украину, Си Цзиньпин объявил о "безграничной" дружбе с РФ. Расходы Китая на российскую нефть резко возросли после начала войны. В июне страна потратила на закупки энергоресурсов у РФ на 72% больше, чем годом ранее.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди также говорил с Путиным о том, как можно развивать торговлю. А Луис Инасио Лула да Силва, лидер Бразилии, возложил ответственность за войну на Украину, равно как и на Россию.

В Южной Африке президент Сирил Рамафоса подверг критике санкции, введенные США. По информации чиновника, говорившего на правах анонимности, Турция пришла к выводу, что наказание России нанесет ущерб экономическим и политическим интересам Анкары. Говорят о потере в размере 35 миллиардов долларов из-за высоких затрат на энергоносители и влияния на туризм.

Bloomberg отмечает, что одна из причин столь сдержанной реакции Глобального Юга на войну лежит, конечно, в экономической плоскости. Но есть и другие, в частности, "историческая близость Москвы".

3 августа Швейцария присоединилась к 7-му пакету санкций ЕС против России, включающему запрет на импорт российского золота.

4 августа министр иностранных дел Эстонии призвал к общеевропейскому запрету на визы для граждан России. Урмас Рейнсалу заявил, что ЕС должен еще больше изолировать страну-агрессора.

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