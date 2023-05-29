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OPINION

Половина словаков считает, что войну против Украины вызвал Запад и Украина. Почему и что с этим делать?

Якуб Логинов
29 мая, 2023 понедельник
16:16
Мнение

В Словакии недавно прошла конференция Globsec, довольно престижное международное событие, на котором обсуждают вопросы международных отношений

Согласно им лишь 40% словаков считают, что вину за войну несет Россия, 17% считает, что ответственность несет "Украина, которая дискриминировала русскоязычную часть популяции", а 34% "Провоцированние России  Западом" . Словакия таким образом стала согласно этому опросу наиболее пророссийской страной ЕС, даже более чем Венгрия и Болгария. Пророссийские симпатии многих словаков не являются ничем удивительными, они имеют традиции еще в XIX веке. В то же время нельзя забывать, что в 2022 году словаки вместе с поляками активно помогали украинским беженцам и предоставляли им убежище у себя дома, а Словакия не менее активно, чем Польша, оказывала Украине военную, экономическую, гуманитарную и политическую помощь.

Как тогда должны относиться к Словакии: как к крупнейшему другу Украины, который в пересчете на душу населения оказал после 24 февраля 2022 еще большую помощь Украине чем Польша, или как наиболее пророссийскую страну ЕС, еще более склонную верить Путину, чем Болгария и Венгрия? Как бы это парадоксально ни звучало, но эти два ответа верны. Словацкие элиты приближены к сегодняшней власти проукраинские и даже в большей степени, чем польские. В то же время народ склонен к российской пропаганде, но даже пророссийски настроенные словаки активно помогали украинцам и принимали беженцев.

Словакия — пример страны, в которую Москва на протяжении последних 20-30 лет инвестировала много денег и ресурсов, касающихся пропаганды. И это сейчас приносит эффекты.

Украина вела себя так, словно граничит со всеми другими государствами, только не со Словакией. Даже в Закарпатье всегда этим самым важным соседом была Венгрия, на втором месте Румыния, а от Словакии важнее была даже Чехия. Украина и Словакия — как соседи, но нет и не было такого чувства соседства и сообщества интересов, как хотя бы между Украиной и Польшей.

Что бы мы ни говорили об отношениях поляков к украинцам, о сложном историческом наследии, но на протяжении последних десяти лет можно было наблюдать моду на туристические поездки поляков во Львов и другие города Украины. В Закарпатье ездили преимущественно только жители восточной Словакии, да и они преимущественно на закупки. Украина остается неизвестной страной для словаков, мало какой словак здесь хоть раз был. Во время войны мы этого существенно не изменим, однако можно попытаться изменить отношение словаков к Украине как к "концу света" и страны из совсем другого культурного круга, как думают многие словаки.

В 30 лет после распада Чехословакии в дальнейшем многие украинцы считают, что западнее Украины есть только Польша и Чехия. Словаки это чувствуют, результат – плохие рейтинги Украины в словацких опросах. Украина приложила много усилий для улучшения отношений с Польшей. Это принесло эффекты, но не сделалось само. Опрос "Глобсек" показывают, что тот же труд нужно теперь повторить в отношениях со Словакией и время на это есть именно сейчас, поскольку 30 сентября в Словакии состоятся крайне важные для Украины парламентские выборы.

Специально для Эспрессо

Об авторе. Якуб Логинов, журналист из Братиславы

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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