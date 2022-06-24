English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Половина сил РФ стянута вокруг Северодонецка, - Згурец
Эксклюзив

Половина сил РФ стянута вокруг Северодонецка, - Згурец

24 июня, 2022 пятница
10:22
война с Россией

Эксперт Defence Express Сергей Згурец отметил, что уже по меньшей мере 25%, а то и более 30% боеспособных частей российской армии уничтожены, враг теряет живую силу и это означает, что украинская армия задачи на плацдарме в Северодонецке относительно уничтожения личного состава противника вполне эффективно выполнила

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Бои уже не за Донбасс, а только за Северодонецк и Лисичанск, сковали значительные группировки российских войск. В сторону зоны Изюма находится около 30 БТГ (батальонно-тактических групп), в зоне Попасной 20 БТГ , то есть фактически половина всех сил РФ сейчас стянута на один участок, который концентрируется вокруг центра в Северодонецке.Соответственно , ядерная страна РФ и Украина ведут битву за Северодонецк " - отметил аналитик.

Згурец отметил, что оказалось сложной задачей для россиян уже третью неделю пытаться захватить один город, обороняемый украинскими военными.

"Что касается дальнейших перспектив, это тактический рубеж. Действительно, нам любой рубеж оставлять не хочется, но мы понимаем, если мы нанесли максимальные потери врагу и имеем возможность отойти на другой рубеж, чтобы дальше крошить оккупантов. Такая стратегия вполне оправдана" – объяснил эксперт.

Сергей Згурец напомнил, что уже по меньшей мере 25%, а то и более 30% боеспособных частей российской армии уничтожены, личного состава не хватает и сейчас россиянами делается ставка либо на краткосрочных контрактников, либо на вагнеровцев, либо на принудительно мобилизованных, то есть на ту живую силу, которая на самом деле уже не соответствует тому уровню готовности, который был в начале войны.

"И это значит, что работу украинская армия, используя плацдарм в Северодонецке по уничтожению живой силы противника, вполне эффективно выполнила", - подытожил военный эксперт.

  • 19 июня Институт изучения войны (ISW) сообщил, что РФ не хватает сил для продвижения в Северодонецке
  • 21 июня Генштаб ВСУ информировал, что враг наступает на Бахмутском направлении и пытается установить полный контроль над Северодонецком
  • 24 июня по сообщению Генштаба ВСУ: Боевые действия за Северодонецк и Мирную Долину продолжаются

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
Донбасс
Северодонецк
Читайте также:
На фото захисники України
24 июня, 2022 пятница
ВСУ осуществили наступление на Херсонщине, оккупанты покинули оборонительные позиции и скрылись, - Генштаб
Україна ЄС
24 июня, 2022 пятница
В Кабмине назвали приблизительные сроки вступления Украины в ЕС
На фото військовослужбовець РФ
24 июня, 2022 пятница
"Денацифицированный и демилитаризованный": офицер ВСУ Штефан сообщил о ликвидации комвзвода российского ПВО Мазая
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.37
    Покупка 34.37
    Продажа 35.11
  • EUR
    Покупка 35.94
    Продажа 37.03
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
25 июня
10:49
Обновлено
Враг выпустил 24 ракеты по окрестностям Житомира
10:48
В Варшаве пройдет украинско-польский парад в поддержку ЛГБТ+ сообщества, - Reuters
10:45
Около 34,7 тыс. военных, 217 самолетов и 184 вертолета: Генштаб назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
10:40
В Хмельницкой области ПВО сбила две вражеские ракеты
10:28
Начальник ГУР МО Буданов рассказал, когда ждать переломного момента в войне
10:08
В Харьковской области за сутки россияне убили по меньшей мере одного человека, ранили еще 9
09:50
Сердюков
В России лишились должностей несколько ключевых генералов, - британская разведка
09:45
Эксклюзив
Герои Украины: нацгвардеец Виталий Меринов – от тренера бокса до опытного защитника
09:37
Из Луганщины 24 июня эвакуировали 17 гражданских
09:27
Йенс Столтенберг
Скорее всего, эта война закончится за столом переговоров, – Столтенберг
09:16
В Украине 339 детей погибли и более 611 получили ранения за время полномасштабного вторжения РФ
09:10
Обновлено
Россияне обстреляли Десну – поселок на Черниговщине, в котором из-за обстрела в мае погибли 87 военных
08:48
В Луганской области россияне за сутки убили мужчину и обстреляли заводы
08:30
В Осло произошла стрельба в ночном клубе, есть погибшие и раненые
08:22
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: ранена женщина
08:10
доллар
Курс валют на сегодняшний день: стоимость доллара и евро в Украине
08:00
Интервью
Владимир Вятрович: Путин уничтожает "русский мир" в Украине
07:30
На фото Вооруженные силы Украины
Россияне пытаются заблокировать Лисичанск с юга, украинские воины остановили наступление врага на Бахмутском направлении, - Генштаб ВСУ
07:07
В Николаеве раздались взрывы
06:44
Российские самолеты нанесли массированный ракетный удар по Украине с территории Беларуси, - СМИ
06:22
Франция опровергла информацию о захвате САУ Caesar россиянами
05:28
В Румынии говорят, что не будут транспортировать украинское зерно, когда соберут собственный урожай
04:50
ВСУ ведут контрнаступление на Херсонщине, в область прибыл руководитель Росгвардии Золотов – ISW
04:29
"Просим перенести российский опыт и практики на белорусскую землю": Лукашенко в России вспомнил СССР и анонсировал разговор с Путиным о серьезных проблемах
03:52
На фото украинский защитник и военное вооружение
Россияне провалили наступление у Изюма и Славянска, теперь попытаются сосредоточиться на окружении Лисичанска – ISW
03:25
Starbucks, Tesla, Netflix и другие компании готовы покрывать расходы сотрудниц на поездки для аборта
02:48
На Харьковщине мэр, призвавший не сопротивляться оккупантам, вернулся к работе
02:22
На фото защитник Украины
На южном фронте ВСУ за сутки уничтожили 46 рашистов, танки и другую технику
01:56
Украина готова поставлять в Германию электроэнергию из своих АЭС, чтобы помочь Берлину справиться с энергетическим кризисом
01:27
Стало известно, когда Украина получит очередную партию американских систем залпового огня HIMARS
00:55
В ООН раскритиковали решение Верховного суда США об отмене права на аборты
00:50
"Действия России – это спланированный геноцид": экс-госсекретарь США Помпео призвал предоставить Украине танки "Амбрамс" и системы "Патриот"
00:45
США передадут Украине 18 катеров - журналист Джек Детч
00:35
"Динамо" не отпустило ключевого футболиста в США
00:31
По какому праву Россия требует инспекции украинских кораблей? Блинкен высказался о морской блокаде Украины
00:24
Россияне забрали флаги Польши из мемориала на месте расстрелов в Катыни
00:19
Глава СБУ Иван Баканов
Зеленский хочет сменить Баканова в должности главы СБУ, - Politico
00:05
Россия пытается помешать поставкам оружия в Украину, но бессильна, - СNBC
2022, пятница
24 июня
23:40
"Реал" - "Шериф"
УЕФА запретил играть международные матчи в Приднестровье
23:36
На фото Владимир Зеленский
Не остановимся – возьмем свой Эверест, – Зеленский о выполнении условий для членства в ЕС
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV