Половина сил РФ стянута вокруг Северодонецка, - Згурец

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Бои уже не за Донбасс, а только за Северодонецк и Лисичанск, сковали значительные группировки российских войск. В сторону зоны Изюма находится около 30 БТГ (батальонно-тактических групп), в зоне Попасной 20 БТГ , то есть фактически половина всех сил РФ сейчас стянута на один участок, который концентрируется вокруг центра в Северодонецке.Соответственно , ядерная страна РФ и Украина ведут битву за Северодонецк " - отметил аналитик.



Згурец отметил, что оказалось сложной задачей для россиян уже третью неделю пытаться захватить один город, обороняемый украинскими военными.



"Что касается дальнейших перспектив, это тактический рубеж. Действительно, нам любой рубеж оставлять не хочется, но мы понимаем, если мы нанесли максимальные потери врагу и имеем возможность отойти на другой рубеж, чтобы дальше крошить оккупантов. Такая стратегия вполне оправдана" – объяснил эксперт.



Сергей Згурец напомнил, что уже по меньшей мере 25%, а то и более 30% боеспособных частей российской армии уничтожены, личного состава не хватает и сейчас россиянами делается ставка либо на краткосрочных контрактников, либо на вагнеровцев, либо на принудительно мобилизованных, то есть на ту живую силу, которая на самом деле уже не соответствует тому уровню готовности, который был в начале войны.



"И это значит, что работу украинская армия, используя плацдарм в Северодонецке по уничтожению живой силы противника, вполне эффективно выполнила", - подытожил военный эксперт.

19 июня Институт изучения войны (ISW) сообщил, что РФ не хватает сил для продвижения в Северодонецке

21 июня Генштаб ВСУ информировал, что враг наступает на Бахмутском направлении и пытается установить полный контроль над Северодонецком

24 июня по сообщению Генштаба ВСУ: Боевые действия за Северодонецк и Мирную Долину продолжаются