Половина российской артиллерии уже непригодна к ведению боевых действий, – нардеп Наливайченко
Валентин Наливайченко, народный депутат Украины, бывший глава Службы безопасности Украины, считает, что износ артиллерийских российских стволов достигает почти половины
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"У российского захватчика уже не хватает ни сил, ни средств. На самом деле у врага не хватает артиллерийских снарядов. Волна за волной россияне бросают вагнеровцев на позиции Вооруженных Сил Украины вблизи Бахмута и Угледара. Россияне тщательно скрываются, но наконец-то скрываются, но наконец-то. Износ российских артиллерийских стволов достигает почти половины", - отметил Наливайченко.
По словам нардепа, половина российской артиллерии уже непригодна к ведению боевых действий.
"Россияне уничтожили их своими бесконечными обстрелами. То есть половина российской артиллерии непригодна, чтобы обстреливать украинскую землю и украинских защитников. И россиянам нечем заменить, не кем отремонтировать. Путин мобилизовал рабочую силу, которая способна хоть что-то делать, где-то работать. Тем самым, уничтожая российских мобилизованных, изнашивается российское артиллерийское оборудование", – подчеркнул Наливайченко.
- Напомним, ранее западные СМИ писали, что Россия потеряла от 20 до 30 тыс. военных , пытаясь взять Бахмут.
- 1 марта представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорил, что украинское командование не принимало решения отводить войска от Бахмута Донецкой области, но может это сделать для спасения жизней личного состава.
- А западные высокопоставленные собеседники CNN утвердили, что количество боевиков частной военной компании Вагнера в районе Бахмута уменьшается , сравнивая с привлечением регулярных войск РФ.
- 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об вероятности падения Бахмута в ближайшие дни.
- Институт изучения войны (ISW) сообщает, что у России, вероятно, нет достаточного количества ресурсов, чтобы продолжать наступление в случае захвата Бахмута.
- 9 марта заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады майор Родион Кудряшов подчеркнул , что в настоящее время Бахмут находится под контролем ВСУ.
- Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый утверждал , что в НАТО не до конца понимают логику этой войны, и заявления Йенса Столтенберга о "возможном падении Бахмута" указывают на это.
- Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский отметил важность обороны Бахмута на Донетчине: это позволяет выиграть время для ВСУ
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