Половина населения Евросоюза получила полную вакцинацию от коронавируса, - фон дер Ляен
По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ЕС пока достаточно вакцины, полностью привить 70% взрослого населения
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter.
"Более половины всех взрослых в ЕС сейчас полностью вакцинированы!" - написала президент ЕК.
"Чтобы уберечься от вариантов и избежать новой волны инфекций, важно сделать прививку. В ЕС достаточно доз для вакцинации 70% взрослых. Давайте сделаем это", - добавила эксминистр обороны Германии.
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