Половина населения Евросоюза получила полную вакцинацию от коронавируса, - фон дер Ляен

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter.



"Более половины всех взрослых в ЕС сейчас полностью вакцинированы!" - написала президент ЕК.



"Чтобы уберечься от вариантов и избежать новой волны инфекций, важно сделать прививку. В ЕС достаточно доз для вакцинации 70% взрослых. Давайте сделаем это", - добавила эксминистр обороны Германии.