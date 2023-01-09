Половина квартиры в Киеве, 5 земельных участков и счет на $147 тыс: СБУ арестовала имущество министра времен Януковича Табачника
Служба безопасности наложила арест на имущество экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника, подозреваемого в госизмене, в том числе половину квартиры в Киеве, 5 участков и счет на $147 тыс.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
СБУ получила разрешение суда на арест активов бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника. В частности, половину квартиры в исторической части Киева площадью 126 кв. м, дом площадью более 600 кв. м, 5 земельных участков в коттеджном городке вблизи столицы почти 1 га и банковский счет на $147 тысяч.
Общая сумма арестованных активов составляет более $2 млн.
"Для того чтобы скрыть свое состояние от возможной конфискации в пользу государства, фигурант заранее "переписал" его на своих родственников", - пишет пресс-служба.
Напомним, в ноябре 2022 года Табачнику было сообщено о подозрении в государственной измене, совершенное в условиях военного положения.
Следствие установило, что экс-министр активно участвовал в организации псевдореферендумов в захваченных районах Херсонской и Запорожской областей.
"Для этого лично консультировал местных гауляйтеров и готовил проект докладной записки заместителю главы правительства РФ по обеспечению вооруженной охраны "избирательных участков"", - разъяснили в СБУ.
В настоящее время предатель скрывается от правосудия во временно оккупированном Крыму.
- Табачник был министром образования при президенте Викторе Януковиче. В 2014 году он покинул Украину.
- В июле 2015 года СБУ объявила Табачника в розыск . А в ноябре 2015-го были арестованы имение и земля матери Табачника в рамках уголовного расследования о растрате на сумму 35 млн грн.
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