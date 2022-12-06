Половина Киевской области до сих пор без света, - глава ОВА
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба рассказал, что около половины области до сих пор без света, также есть проблемы с тепло- и водоснабжением в населенном пункте Украинка
Об этом он пишет в телеграме .
По его словам, ситуация в энергосистеме остается сложной, в Киевской области продолжаются экстренные отключения электричества.
"Энергетики работают в режиме нон-стоп, чтобы вернуться к плановым графикам. Сейчас около половины области остается без света", – отметил Кулеба.
Глава ОВА также сообщил, что в городе Украинка возникли перебои с водо- и теплоснабжением, однако, по его словам, в ближайшие дни ситуация будет стабилизирована.
- 5 декабря оккупанты нанесли 17 авиационных ударов и совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по Украине, часть из них пришлась по Киевщине.
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