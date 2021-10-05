Половина энергоблоков Центрэнерго не работает из-за нехватки угля

Об этом сообщает ExPro .



Согласно сообщению, 12 из 23 энергоблоков государственной генерирующей компании "Центрэнерго" по состоянию на 11 часов 5 октября не работают из-за отсутствия топлива - угля и природного газа.



По данным системного оператора НЭК "Укрэнерго", все ТЭС госкомпании работают минимальным составом оборудования.



Отмечается, что по состоянию на 12:00 в работе находятся три энергоблока ТЭС компании общей мощностью 408 МВт.



По данным издания, на Трипольской ТЭС в Киевской области работает только блок №3 с нагрузкой 93 МВт. На Змиевской (Харьковская обл.) и Углегорской (Донецкая обл.) Станциях работает по одному блоку с нагрузкой 124 и 191 МВт соответственно.



В издании отметили, что, по данным Министерства энергетики, антрацитового угля на Трипольской и Змиевской ТЭС осталось на семь дней работы. Суммарно на этих станциях состоянию на 4 октября находится 31 тыс. Тонн. Запас газового угля на ТЭС компании составляет 41,5 тыс. тонн, что хватит на 5-11 дней работы в зависимости от станции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb