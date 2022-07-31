English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество Половина детсадов и школ Киевщины еще не имеет собственных подготовленных укрытий

Половина детсадов и школ Киевщины еще не имеет собственных подготовленных укрытий

31 июля, 2022 воскресенье
18:32
Общество

Глава департамента образования и науки Киевской ОГА Ярослава Тростянская рассказала о состоянии дел с подготовкой укрытий детских садов и школ области к началу нового учебного года

Интервью с ней вышло на сайте "Моя Киевщина" .

По словам чиновника, по состоянию на 11 июля 2022 года комиссиями разных уровней проверены объекты гражданской защиты и простейшие укрытия в 322 заведениях дошкольного образования.

"Из них готовы или частично готовы к использованию укрытия в 162", - отметила Тростянская.

Кроме того, проверено состояние объектов укрытия в 443 заведениях общего среднего образования.

Читайте также : Богдан-Олег Горобчук. "Хорошие русские писатели": почему Минобразования тормозит дерусификацию школы

Там готовы или частично готовы к использованию укрытия в 240 заведениях.

Как отмечается, 66 школ вообще не имеют подвальных помещений.

"Поэтому учащиеся будут размещаться в защитных сооружениях заведений и учреждений, которые находятся в пределах пешеходной доступности. Замечу, что местные органы исполнительной власти также рассматривают вопрос о подвозе учащихся этих учебных заведений в школы, в которых обустроены убежища или простейшие укрытия", - пояснила Ярослава. Тростянская.

  • Напомним, заместитель министра образования и науки Андрей Витренко сообщил , что новый учебный год в Украине начнется 1 сентября, а школьники будут учиться в режиме офлайн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

образование
Киевщина
война с Россией
Читайте также:
Лавров і Блінкен
29 июля, 2022 пятница
"Накачивают Украину оружием". В России обнародовали свою версию разговора Лаврова с Блинкеном
Дмитро Медведєв
28 июля, 2022 четверг
В Румынии жестко отреагировали на "карту Украины", которую опубликовал глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев
На Чернігівщині з річки витягли два російські танки з членами екіпажів
30 июля, 2022 суббота
В Кремле растет отчаяние: глава британской разведки MI6 убежден, что силы РФ иссякают
Киев
+29°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.6
    Покупка 39.6
    Продажа 40.89
  • EUR
    Покупка 39.86
    Продажа 41.46
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
31 июля
20:10
Эксклюзив
Оружие врага: российский стратегический ракетный комплекс "Тополь-М" как аргумент сдерживания и угрозы
19:47
Обновлено
В Сумской области российская армия уничтожила более 10 могил, повредила линии электропередачи, 5 домохозяйств и ферму
19:06
Анатолий Чубайс
Экс-вице-премьер РФ Чубайс попал в Европе в реанимацию. Есть подозрение на преднамеренное отравление
19:05
Минфин Германии призывает не использовать газ для производства электроэнергии
18:50
Эксклюзив
Токаев с Путиным
Токаев помогает Путину обходить санкции, - казахский оппозиционер Садыков
18:41
Россияне ударили ракетой по Одесскому району
18:23
Эксклюзив
Украина должна добиться, чтобы россияне допустили в Оленовку представителей Международного уголовного суда или суда ООН, - Розенко
18:18
В Херсонской области ВСУ ракетами HIMARS уничтожили более 40 вагонов с оккупантами, техникой и боеприпасами
17:44
"Война в Украине – это абсурд, построенный на лжи": Стинг выступил во время своего концерта в Варшаве
17:42
В устье Дуная украинский катер столкнулся со взрывным устройством
17:36
Эксклюзив
Сергей Згурец
Противник перебросил БТГ, которые способны проводить наступательные действия в Херсонской области, - Згурец
17:34
ВСУ показали, как сбили российский беспилотник, корректировавший вражеский огонь
17:17
Капитан российской подлодки пришел на парад с участием Путина в фуражке с бретелькой от бюстгальтера
17:17
Эксклюзив
Китай атакует Тайвань, только если будет провозглашена независимость острова, - китаевед Коваль
17:09
Лоукост Bees Airlines создал благотворительный фонд для помощи украинцам
17:05
Эксклюзив
Миру нужно не допустить новых терактов, как тот, что произошел в Оленовке - руководитель патронатной службы полка "Азов"
16:57
В Киеве музей "Три часа после полуночи" проводит бесплатные экскурсии для военных и их семей и детей-переселенцев
16:53
Украинский город Николаев после российских обстрелов
"Не молчите и не замалчивайте! Николаев становится вторым Мариуполем". Заявление председателя облсовета
16:48
В Польше объявили новое имя для военной базы США
16:47
Эксклюзив
Россияне готовят ударную группировку для наступления на Юге Украины, - военный эксперт Гетман
16:33
Россияне отступают из поселков Верхний Токмак и Черниговка на Запорожье, - разведка
16:27
ЮНЕСКО выделит около $100 тыс. на развитие музеев и культурных учреждений Одессы
16:24
Обновлено
В Севастополе оккупанты отменили праздничный парад, потому что штаб Черноморского флота якобы атаковал беспилотник
16:15
Эксклюзив
Многие люди не хотят эвакуироваться из Донецкой области, - волонтер
16:15
В Болгарии произошел взрыв на складе боеприпасов
16:01
Обновлено
Россияне 34 раза за сутки обстреляли Донетчину: 3 человека погибли, еще 8 ранены
16:00
Спутниковые снимки подтверждают взрыв изнутри в Оленовке
15:56
американский флот
Жителей Тюмени поздравили с днем ВМФ РФ плакатом с американским авианосцем "Джордж Буш"
15:41
Эксклюзив
Преступление РФ в Оленовке – это месть за то, что азовцы покрошили вражеские элитные подразделения, – генерал-майор запаса Чумак
15:35
Экс-полицейский и его знакомый передавали оккупантам информацию о позициях украинских военных в Харьковской области
15:30
Эксклюзив
Метью Брайза
Фокус переговоров Эрдогана и Путина в Сочи будет на реализации "зернового соглашения",- дипломат Мэтью Брайза
15:29
Удар для агробизнеса: Ющенко отреагировал на гибель Вадатурского
15:17
Обновлено
Россияне 5 раз обстреляли Сумщину: один человек погиб, еще двое получили ранения
15:03
Обновлено
Россияне массированно обстреляли Николаев кассетными снарядами, разрушен ряд объектов
15:02
Латвия
"Напоминает ИГИЛ": в Латвии объяснили, почему ЕС должен признать Россию спонсором терроризма
15:01
В Херсонской области зафиксировали активное движение российской техники
14:53
Вблизи Бородянки, возле прежних позиций РФ, нашли тело задушенного мужчины
14:39
Подоляк
"Вадатурского сделали конкретной целью": Подоляк о гибели бизнесмена
14:32
Эксклюзив
Из-за связей с Путиным Си Цзиньпин может не стать президентом Китая в третий раз, - экономический эксперт Ус
14:31
Эксклюзив
Проведена блестящая спецоперация и закреплены новые позиции ближе к Изюму, - боец "Легиона Свободы" Андрийко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV