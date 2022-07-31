Интервью с ней вышло на сайте "Моя Киевщина" .

По словам чиновника, по состоянию на 11 июля 2022 года комиссиями разных уровней проверены объекты гражданской защиты и простейшие укрытия в 322 заведениях дошкольного образования.

"Из них готовы или частично готовы к использованию укрытия в 162", - отметила Тростянская.

Кроме того, проверено состояние объектов укрытия в 443 заведениях общего среднего образования.

Читайте также : Богдан-Олег Горобчук. "Хорошие русские писатели": почему Минобразования тормозит дерусификацию школы

Там готовы или частично готовы к использованию укрытия в 240 заведениях.

Как отмечается, 66 школ вообще не имеют подвальных помещений.

"Поэтому учащиеся будут размещаться в защитных сооружениях заведений и учреждений, которые находятся в пределах пешеходной доступности. Замечу, что местные органы исполнительной власти также рассматривают вопрос о подвозе учащихся этих учебных заведений в школы, в которых обустроены убежища или простейшие укрытия", - пояснила Ярослава. Тростянская.

Напомним, заместитель министра образования и науки Андрей Витренко сообщил , что новый учебный год в Украине начнется 1 сентября, а школьники будут учиться в режиме офлайн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb