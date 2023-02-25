Об этом сообщила в телеграмме Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что Верховная Рада приняла проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите государственной границы".

Так, им предусмотрены изменения в определенные законы по защите государственной границы: полосу вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы увеличат до 2 км в ширину, а территорию заменяют.

В частности, урегулируют вопросы привлечения Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии и Нацполиции к выполнению задач по охране государственной границы и определено место пограничников в общей системе Сил обороны во время военного положения.