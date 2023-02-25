Полосу украинской границы с Беларусью и Россией расширят до 2 км: территория будет заминирована, - закон
По закону полоса границы Украины с Беларусью и Россией будет расширена до двух километров, территория будет заминирована
Об этом сообщила в телеграмме Государственная пограничная служба Украины.
Отмечается, что Верховная Рада приняла проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите государственной границы".
Так, им предусмотрены изменения в определенные законы по защите государственной границы: полосу вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы увеличат до 2 км в ширину, а территорию заменяют.
В частности, урегулируют вопросы привлечения Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии и Нацполиции к выполнению задач по охране государственной границы и определено место пограничников в общей системе Сил обороны во время военного положения.
- Напомним, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил , что сейчас Украина лучше готова к возможному вторжению из Беларуси, чем год назад. Однако пока признаков подготовки к наступлению с территории соседнего государства нет.
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