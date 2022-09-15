Полный вагон пассажиров: в деоккупированную Балаклею отправился первый поезд
Сегодня, 15 сентября, в освобожденную украинскими военными Балаклею Харьковской области отправился первый поезд. Рейс будет выполняться утром и вечером
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в телеграме.
"Первый рейс на Балаклею - и сразу полный вагон возвращающихся домой пассажиров. Уже представляем себе первые рейсы в Донецк и Симферополь", - пишет Укрзализныця.
Также отмечается, что рейс "Харьков - Балаклея - Харьков" будет курсировать дважды в сутки - утром и вечером:
- поезд №6403/6402 – отправление из Харькова в 07:00, Прибытие в Балаклею в 08:55; отправление из Балаклеи в 09:15, прибытие в Харьков в 11:10
- поезд №6407/6404 – отправление из Харькова в 15:00, Прибытие в Балаклею в 17:40; отправление из Балаклеи в 18:00, прибытие в Харьков в 19:55
Как сообщается, поезд будет делать остановки на станциях Основа, Жихор, Змиев, Занки и Шебелинка.
- Как известно, Укрзализныця постепенно возобновляет курсирование поездов на деоккупированной территории Харьковской области.
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