Полный цикл вакцинации прошли более 550 тыс. работников школ
По состоянию на 22 ноября 2021 года по крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19 привились 96,2% педагогов, из них полный цикл вакцинации прошли более 550 тыс. учителей (84,5%).
Об этом сообщил в Telegram глава МОН Сергей Шкарлет.
Лучшую статистику полного цикла вакцинации показывают Донецкая (92,7%), Харьковская (92,5%), Луганская (92,4%) и Черкасская (92,2%) области.
В Киеве двумя дозами вакцины от COVID-19 привито более 30 тыс. педагогов (86%).
Министр напомнил, что в настоящее время очное обучение в Украине осуществляют более 11 тыс. школ (84% от общего количества). Дистанционно продолжают работать 1,7 тыс. школ из-за отсутствия 100% уровня вакцинации работников в "красной" зоне.
- Напомним, в течение недели 15-21 ноября доля полностью вакцинированных украинцев увеличилась на 2% – с 21% до 23%.
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