Полный цикл вакцинации прошли более 550 тыс. работников школ

Об этом сообщил в Telegram глава МОН Сергей Шкарлет.



Лучшую статистику полного цикла вакцинации показывают Донецкая (92,7%), Харьковская (92,5%), Луганская (92,4%) и Черкасская (92,2%) области.



В Киеве двумя дозами вакцины от COVID-19 привито более 30 тыс. педагогов (86%).



Министр напомнил, что в настоящее время очное обучение в Украине осуществляют более 11 тыс. школ (84% от общего количества). Дистанционно продолжают работать 1,7 тыс. школ из-за отсутствия 100% уровня вакцинации работников в "красной" зоне.

Напомним, в течение недели 15-21 ноября доля полностью вакцинированных украинцев увеличилась на 2% – с 21% до 23%.