Полный абсурд: Литва отреагировала на обвинение Путина о планах "оккупировать Украину"
Глава Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас заявил, что обвинения со стороны президента РФ Владимира Путина в том, что литовские и польские военные подразделения предназначены для дальнейшей оккупации западной Украины полным абсурдом.
Об этом говорится в сообщении LRT.
"Полный абсурд – это все, что можно сказать, не вдаваясь в глубокий анализ. Путин в полном отчаянии пытается создать еще одного внешнего врага, нарратив внешнего врага", – сказал Кащюнас.
Литовский депутат предположил, что таким образом Путин пытается сыграть на антипольских чувствах, "разбудить у кого эту нотку, но это вовсе не будет эффективным и действенным".
- Напомним, накануне Путин заявил , что Польша и Литва планируют оккупацию Украины. При этом западные территории Польши он назвал подарком Иосифа Сталина.
- Премьер Польши Матеуш Моравецкий отреагировал , отметив, что из-за слов Владимира Путина, посла РФ вызовут в министерство иностранных дел.
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