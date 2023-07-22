Об этом говорится в сообщении LRT.

"Полный абсурд – это все, что можно сказать, не вдаваясь в глубокий анализ. Путин в полном отчаянии пытается создать еще одного внешнего врага, нарратив внешнего врага", – сказал Кащюнас.

Литовский депутат предположил, что таким образом Путин пытается сыграть на антипольских чувствах, "разбудить у кого эту нотку, но это вовсе не будет эффективным и действенным".