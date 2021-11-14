Полную вакцинацию от COVID-19 получил 21% украинцев

Об этом рассказывает Еспресо.TV.



Так, вторую вакцину в течение последних суток, 13 ноября 2021 года, как отмечают в Минздраве, получили 79 484 человека.



Две дозы на сегодня, на 14 ноября, имеют 8 665 945 человек.



Учитывая последние официальные данные по количеству населения Украины, а по состоянию на 1 января 2021 года, по информации Госкомстата, таких было 41 588 354 человек, получается, что полностью привитыми от коронавируса являются 20,83% украинцев.



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