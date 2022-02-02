Полную ответственность за действия "бесценного кадра" Трухина несет лично Зеленский, – заявление фракции "Европейская Солидарность"

Еспресо.TV приводит полный текст заявления обнародованного, пресс-службой "Европейской Солидарности" .



Расследование журналистов УП обстоятельств ДТП с участием народного депутата от партии "Слуга Народа" Александра Трухина показало полную моральную деградацию президента Зеленского, президентской партии, руководства МВД, ДБР, ОГПУ, которые за полгода после преступления не смогли провести расследование, уничтожали фактаж и доказательства преступления, зачищали информационное пространство, снимая с сайтов и медиа всю информацию о происшествии, покрывая преступление своего однопартийца



Очевидно, что такое дерзкое бездействие правоохранительных органов возможно исключительно при указаниях лично Зеленского. Ведь МВД, ДБР, ОГПУ сегодня являются карманными структурами Банковой.



А.Трухин, как следует из расследования, бесценный кадр для Зеленского и "слуг", ведь отвечает за теневую кассу и бюджетные вопросы, зарплаты "слуг" в конвертах. Именно поэтому расследование блокировалось, все камеры слежения с места совершения ДТП удивительным образом исчезли, тест на наличие алкоголя в крови не проводился.



ДБР, вместо того чтобы расследовать реальные преступления с участием высокопоставленных чиновников, кошмарит оппозицию, вместо того, чтобы привлечь к ответственности реальных преступников, плодит фейковые дела против пятого Президента.



Правоохранители за полгода не смогли провести расследование ДТП, в котором пострадали 6 человек.



"ЕС" выражает слова благодарности простым полицейским, первыми прибывшим на место происшествия, оказали помощь пострадавшим, зафиксировали аварию, не поддались искушениям взятки и не побоялись дать интервью журналистам.



Мы требуем от руководства МВД воздержаться от любых шагов, которые могли бы трактоваться как наказание или месть этим полицейским. Напротив, патрульные заслуживают поощрения и отличия.



Полную ответственность за действия Александра Трухина, который с поличным не скрывал, что имеет высокую крышу в самых высоких кабинетах и откровенно пытался дать взятки в 150 тысяч полицейским, несет Зеленский, который привел его в парламент.



Полную ответственность за бездействие министра ВС Монастырского несет Зеленский, его туда рекомендовавший.



Полную ответственность за бездействие ДБР несет Зеленский, назначивший руководителя Бюро.



"ЕС" требует немедленного создания парламентской ВСК по факту расследования всех обстоятельств ДТП и бездействия руководства правоохранительных органов.



Мы требуем отставки покрывавшего преступление министра внутренних дел руководителя ДБР, который спустил расследование "на тормозах".



Мы требуем немедленного возбуждения уголовного дела по факту ДТП и коррупции Трухина, это дело должно возбудить НАБУ.



А сам Трухин должен немедленно сложить мандат и не позорить Верховную Раду.



Да и Зеленскому следует уходить, вместе с теми, кого он привел к власти.



Еще 2 года этого зеленого коррумпированного нашествия страна не выдержит.



Смешно читать заявления руководителя "слуг" Арахамии, который плачется, что им "стыдно" за Трухина.



Народу стыдно за "слуг народа", а нам противно находиться с подобными "слугами" в одном сессионном зале.



Этот парламент должен самораспуститься.

Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев.

Впоследствии депутат от "Слуги народа" Александр Трухин, ставший виновником ДТП с 6 пострадавшими на Бориспольской трассе при въезде в Киев, покинул страну.

В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали в ДБР .

Государственное бюро расследований допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, однако самого нардепа не допрашивали .

Журналисты обнародовали видео , на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.

Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал исключение нардепа Трухина из фракции и партии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb