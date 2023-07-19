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Главная Культура "Полную картину увидим уже после войны": в Минкульте озвучили ориентировочные потери культурного наследия

"Полную картину увидим уже после войны": в Минкульте озвучили ориентировочные потери культурного наследия

19 июля, 2023 среда
13:28
Культура

По состоянию на 25 июня, по данным областных военных администраций, зафиксировано повреждение или разрушение более 664 объектов культурного наследия Украины

Такие данные привела заместитель министра культуры и информационной политики Украины Екатерина Чуева, передает пресс-служба Минкульта.

"Полную картину мы сможем увидеть уже после завершения войны и только после того, когда большая часть зон боевых действий будет разминирована и станет непосредственно доступна для исследователей. По состоянию на сегодняшний день мы можем обследовать и полноценно документировать преимущественно те объекты, которые находятся на деоккупированных территориях и относительно удалены от линии огня", - сказала чиновница.

Из 664 поврежденных объектов культурного наследия 211 – памятники архитектуры, памятников архитектуры и градостроительства насчитывается 186, истории – 179, истории монументального искусства – 18, градостроительства и монументального искусства – 17, археологии – 16.

"Следует также помнить, что одна памятка при этом может быть одновременно, например, и памяткой архитектуры, и памяткой истории", - отметили в Минкульте.

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