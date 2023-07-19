"Полную картину увидим уже после войны": в Минкульте озвучили ориентировочные потери культурного наследия
По состоянию на 25 июня, по данным областных военных администраций, зафиксировано повреждение или разрушение более 664 объектов культурного наследия Украины
Такие данные привела заместитель министра культуры и информационной политики Украины Екатерина Чуева, передает пресс-служба Минкульта.
"Полную картину мы сможем увидеть уже после завершения войны и только после того, когда большая часть зон боевых действий будет разминирована и станет непосредственно доступна для исследователей. По состоянию на сегодняшний день мы можем обследовать и полноценно документировать преимущественно те объекты, которые находятся на деоккупированных территориях и относительно удалены от линии огня", - сказала чиновница.
Из 664 поврежденных объектов культурного наследия 211 – памятники архитектуры, памятников архитектуры и градостроительства насчитывается 186, истории – 179, истории монументального искусства – 18, градостроительства и монументального искусства – 17, археологии – 16.
"Следует также помнить, что одна памятка при этом может быть одновременно, например, и памяткой архитектуры, и памяткой истории", - отметили в Минкульте.
- Ранее Минкульт перечислил культурные памятники , пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС в июне 2023 года.
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