Об этом в интервью сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"На этот случай у каждого из нас есть алгоритм действий даже в случае эвакуации. Я не исключаю худший сценарий. Полной эвакуации не будет – возможно, частичная, но это нельзя назвать эвакуацией. Это временный переезд людей отдельных категорий в пригород, туда, где могут быть сервисы", - заметил он.

По словам Кличко, речь не идет о переселении в другие регионы или вывозе за границу. Мэр также призывает горожан иметь дома запас технической и питьевой воды, запасы пищи, теплую одежду, заряженные ноутбуки, повербанки, офлайн-карты и телефоны.

"И в случае плохого сценария было бы хорошо, если бы каждый имел возможность либо уехать в свой дом в пригороде, где есть вода, печь, либо поехать к своим знакомым. Но мы делаем все для того, чтобы худшего случая не произошло", - заметил мер.

Кличко напомнил, что в Киеве уже открыли 430 пунктов обогрева, где люди смогут получить необходимые услуги – тепло, воду, телекоммуникации, интернет-связи, справки.

"Все больницы, детские сады, школы и т.п. обустраиваются электрогенераторами, и мы контролируем, чтобы там также был соответствующий запас топлива. В Киеве мы сделали запас топлива, чтобы наш коммунальный транспорт, скорые, больницы работали", - добавляет он.

Мэр также просит киевлян посмотреть в интернете или в приложении "Киев цифровой", где расположены самые близкие к их дому пункты обогрева.

По словам Кличко, нужно быть готовым, что отключения электроэнергии могут продолжаться до весны, поскольку зимой увеличивается нагрузка на энергосистему.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Киев планирует всеобщую эвакуацию населения в случае блекаута". Однако 6 ноября в Киевской городской администрации заявили , что столичные власти пока не готовятся к полной эвакуации жителей.

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