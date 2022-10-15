Об этом сегодня, 15 октября, в эфире телеканала FREEДОМ заявил советник мэра украинской столицы Юрий Зозуля.

Как сообщается, он отметил, что Украина вошла в новый этап современной войны. Поэтому создание таких куполов стало потребностью, ведь ущерб, наносимый ударными беспилотниками, стал сравним с ракетными ударами.

"Поэтому создание подобного купола, прежде всего над столицей, это вообще уникальная вещь для всего мира. То есть если у нас есть многолетняя, скажем так, из прошлого века, система противоракетных оборон, противовоздушных. Мы защищались от самолетов, от ракет баллистических ракет, ракет средней дальности , большой дальности. Но теперь у нас новый вызов, с которым столкнулся весь мир", - отметил Зозуля.

По его словам, в разработке проекта принимают участие ученые из разных стран НАТО.

"Весь мир пришел на помощь Украине и создает новейшую систему, которая не использовалась нигде раньше. Она будет тиражироваться не только по городам Украины, но и, я так думаю, по всему миру. В проекте принимают участие и британские, и канадские ученые. В принципе, приобщается почти весь научно-технический потенциал НАТО", - подчеркнул советник мэра Киева.

По словам Зозули, на создание подобного полноценного купола пойдет два года.

"Но хочу сказать, что фрагментарно этот купол уже работает в Киеве. Есть особо важные объекты, охраняемые такими антидронными системами", - уточнил советник мэра.

10 и 11 октября Украина подверглась массированному ракетному обстрелу. Есть погибшие и раненые.

По состоянию на 14 октября в киевских больницах до сих пор находятся 35 человек, пострадавших в результате массированных ракетных обстрелов 10 октября