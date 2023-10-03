"Полностью интегрированный": Клименко рассказал, что делает командир Азова Редис после возвращения на фронт

Об этом он сказал в интервью " Украинской правде ".

Клименко также отметил, что азовец Богдан Тавр Кротевич является начальником штаба этого подразделения.

Отвечая на вопрос, полностью ли Прокопенко возглавляет подразделение, Клименко отметил:

"Прокопенко отвечает за подготовку личного состава. Он полностью интегрирован в процесс. Входит в курс дел, наверстывает то время, пока его не было".

Справочно. "Гвардия наступления" – девять штурмовых бригад, основная задача которых – освобождение оккупированных территорий Украины. "Гвардия" создана силами МВД Украины.

Что известно о возвращенных из плена командиров из Азовстали

21 сентября 2022 г. в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины, среди них были и Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие - обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, освобождение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.

24 сентября представитель президента Турции Ибрагим Калин сообщил , что Эрдоган и Зеленский согласовывали обмен 15 командиров "Азовстали", а договорились только за 5.

Заместитель командира полка "Азов" Мольфар рассказал , что всех освобожденных украинских военных россияне пытали в плену. Защитники находились в тяжелом психологическом и физическом состоянии и нуждались в помощи.

В сентябре руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поговорил с освобожденными из плена командирами из Азовстали, которые тогда находились в Турции. Сообщалось, что они проходили медицинское освидетельствование, проводилась тщательная проверка их состояния.

8 июля Украина вернула из Турции командиров из Азовстали, находившихся там после российского плена.

Впоследствии командир Азова, подполковник Денис Редис Прокопенко в воскресенье, 16 июля, встретился с личным составом бригады - недавно военный вернулся из Турции, до этого он находился в российском плену.

31 июля Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко заявил , что он не исключает присоединения командира Азова Дениса Прокопенко к боевым действиям, однако когда именно это произойдет – зависит от обстоятельств на фронте.