"Полностью интегрированный": Клименко рассказал, что делает командир Азова Редис после возвращения на фронт
Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что подполковник Денис "Редис" Прокопенко сейчас отвечает за подготовку личного состава подразделения "Азов" в Гвардии наступления
Об этом он сказал в интервью " Украинской правде ".
Клименко также отметил, что азовец Богдан Тавр Кротевич является начальником штаба этого подразделения.
Отвечая на вопрос, полностью ли Прокопенко возглавляет подразделение, Клименко отметил:
"Прокопенко отвечает за подготовку личного состава. Он полностью интегрирован в процесс. Входит в курс дел, наверстывает то время, пока его не было".
Справочно. "Гвардия наступления" – девять штурмовых бригад, основная задача которых – освобождение оккупированных территорий Украины. "Гвардия" создана силами МВД Украины.
Что известно о возвращенных из плена командиров из Азовстали
21 сентября 2022 г. в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины, среди них были и Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие - обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, освобождение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.
24 сентября представитель президента Турции Ибрагим Калин сообщил , что Эрдоган и Зеленский согласовывали обмен 15 командиров "Азовстали", а договорились только за 5.
Заместитель командира полка "Азов" Мольфар рассказал , что всех освобожденных украинских военных россияне пытали в плену. Защитники находились в тяжелом психологическом и физическом состоянии и нуждались в помощи.
В сентябре руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поговорил с освобожденными из плена командирами из Азовстали, которые тогда находились в Турции. Сообщалось, что они проходили медицинское освидетельствование, проводилась тщательная проверка их состояния.
8 июля Украина вернула из Турции командиров из Азовстали, находившихся там после российского плена.
Впоследствии командир Азова, подполковник Денис Редис Прокопенко в воскресенье, 16 июля, встретился с личным составом бригады - недавно военный вернулся из Турции, до этого он находился в российском плену.
31 июля Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко заявил , что он не исключает присоединения командира Азова Дениса Прокопенко к боевым действиям, однако когда именно это произойдет – зависит от обстоятельств на фронте.
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