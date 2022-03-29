Полностью или частично выключили пропагандистские каналы РФ уже в 30 странах Европы
По состоянию на 28 марта уже 30 стран Европы полностью или частично выключили из своего эфира российские пропагандистские каналы.
Об этом сообщает Национальный совет по телевидению и радиовещанию.
В Нацсовете отмечают, что европейские регуляторы и медиа усиливают поддержку Украины в информационном пространстве – количество стран, в которых транслируются радио- и телепрограммы на украинском языке, постоянно увеличивается
Румыния . Согласно решению Национального аудиовизуального совета (CAN), румынские кабельные компании могут даже не требуя соглашений от правообладателей ретранслировать два украинских телеканала – "Рада" и "Эспрессо";
Великобритания. Регулятор Великобритании отозвал лицензии RT. Украинским вещателям предложено транслировать свои программы в эфире страны на базе британских платформ (например, Sky, Virgin, Freesat и Freeview);
Германия. Известные немецкие телеканалы RTL и ntv вскоре запускают новостную программу на украинском языке;
Чехия. В Праге в составе медиагруппы "Медиа Богемия" начало вещание "Радио Украина". Его контент направлен на поддержку украинских граждан, покинувших свою страну, спасаясь от российской агрессии;
Польша . Регулятор Польши запретил русские каналы, вместо них транслируются украинские телеканалы. Крупнейший польский радиовещатель RMF Group создал украиноязычное радио "Вы слушаете RMF Украина!" В новостных выпусках радиостанции круглосуточно предоставляется полезная информация для украинских беженцев в Польше;
Бельгия. Во Фламандской общине Бельгии русские пропагандистские каналы были удалены из кабельного телевидения и других платформ;
Нидерланды. Российские телеканалы "Russia Today", "Sputnik" не пролицензированы и не распространяются в местных кабельных или наземных сетях Нидерландов;
Греция. Регулятор Греции запретил трансляцию российских каналов и заблокировал доступ к веб-страницам российских медиа;
Молдова. Регулятор Молдовы запретил русские и белорусские каналы, а также телеканал "МИР";
Эстония. Регулятор Эстонии временно приостановил ретрансляцию программ русского происхождения;
Литва. Регулятор в стране временно приостановил ретрансляцию программ русского происхождения;
Латвия. Регулятор ограничил трансляцию 28 программ, связанных с Россией и Беларусью, а также в начале марта заблокировал веб-ресурсы, связанные со "Sputnik" и другими СМИ России. В ближайшие дни телеканал "Украина 24" будет доступен бесплатно в рамках наземного вещания на территории Латвии;
- Напомним, российская "Новая газета" объявила об остановке работы в печатном и онлайн-формате.
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