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Полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО могут быть продлены на фоне продолжающейся войны России против Украины, - Politico

30 января, 2023 понедельник
21:25
Мир

Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу могут продлить срок полномочий в сентябре из-за войны РФ против Украины

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Издание отмечает, что условно есть три уровня вариантов развития событий, которые ранжируются по интенсивности переговоров.

Продление срока полномочий Столтенберга – наиболее упоминавшийся вариант. Второй уровень включает в себя премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, премьер-министра Эстонии Кайю Каллас и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

В третью группу имен входят: премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, президент Словакии Зузана Чапутова и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен из Германии.

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Кроме того, поскольку все генеральные секретари НАТО до сих пор были мужчинами, в рядах НАТО оказывается давление с целью назначения женщины.

"Пора назначить генерального секретаря-женщину. Если мужчины постараются занимать свои должности вечно, у справедливого представительства женщин никогда не будет шансов", - сказал высокопоставленный дипломат НАТО.

Также отмечается, что некоторые союзники настаивают на большем региональном разнообразии. Столтенберг, занимающий этот пост с 2014 года, - бывший премьер-министр Норвегии, его предшественниками были датчанин, нидерландец и британец.

Несмотря на то, что некоторые делегации предпочитают в ближайшее время видеть новое лицо, Столтенберга по-прежнему воспринимают как высокопоставленного чиновника, который может сохранять хладнокровие и соблюдать сценарий даже в самых серьезных кризисах.

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Но в случае решения о продолжении дальнейший выбор уже нового генсека может совпасть по времени с конкурсом на замещение высших должностей в ЕС в 2024 году, не говоря уже о предстоящих президентских выборах в США, чего некоторые союзники предпочли бы избежать.

  • 30 января Столтенберг призвал Южную Корею усилить военную поддержку Украины.

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Йенс Столтенберг
НАТО
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