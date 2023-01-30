Полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО могут быть продлены на фоне продолжающейся войны России против Украины, - Politico

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Издание отмечает, что условно есть три уровня вариантов развития событий, которые ранжируются по интенсивности переговоров.

Продление срока полномочий Столтенберга – наиболее упоминавшийся вариант. Второй уровень включает в себя премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, премьер-министра Эстонии Кайю Каллас и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

В третью группу имен входят: премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, президент Словакии Зузана Чапутова и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен из Германии.

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Кроме того, поскольку все генеральные секретари НАТО до сих пор были мужчинами, в рядах НАТО оказывается давление с целью назначения женщины.

"Пора назначить генерального секретаря-женщину. Если мужчины постараются занимать свои должности вечно, у справедливого представительства женщин никогда не будет шансов", - сказал высокопоставленный дипломат НАТО.

Также отмечается, что некоторые союзники настаивают на большем региональном разнообразии. Столтенберг, занимающий этот пост с 2014 года, - бывший премьер-министр Норвегии, его предшественниками были датчанин, нидерландец и британец.

Несмотря на то, что некоторые делегации предпочитают в ближайшее время видеть новое лицо, Столтенберга по-прежнему воспринимают как высокопоставленного чиновника, который может сохранять хладнокровие и соблюдать сценарий даже в самых серьезных кризисах.

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Но в случае решения о продолжении дальнейший выбор уже нового генсека может совпасть по времени с конкурсом на замещение высших должностей в ЕС в 2024 году, не говоря уже о предстоящих президентских выборах в США, чего некоторые союзники предпочли бы избежать.

30 января Столтенберг призвал Южную Корею усилить военную поддержку Украины.

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