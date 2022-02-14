Полномасштабного наступления России на Украину не будет на 99%, – экс-посол Чалый
Экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что сценарий с захватом украинских городов Россией маловероятен
Об этом он заявил в программе "Неделя с Марией Гурской" на Еспресо.TV.
"С вероятностью в 99% говорю, что полномасштабного со всех сторон вхождения в Украину техники, всего российского контигента, обстрелов ракетами, авиацией не будет. Я даю на это 1% и не больше. Возможен ли вариант деэскалации, когда вообще Россия отходит и оставит нас в покое – тоже маловероятно”, – сказал Чалый.
По его мнению, главная ошибка Украины и Макрона с Шольцем - "мы думаем, что мы что-нибудь принесем Путину и он закончит эту атаку на Украину".
"Не будет этого - не ждите. Там только будет остановка перед сильной украинской позицией. Позиция "компромиссов" - она не ведет к миру, а перетягивает эту проблему дальше. Столкновение сейчас гибридное - с кибератаками, перерывом поставок энергоресурсов, газа, электричества. Легализация своего военного присутствия в ОРДЛО - этот сценарий может быть. Он сейчас наиболее вероятен. В этом сценарии есть участие войск, но это не захват Киева, Днепра и Харькова. Захватить крупные города они без больших жертв не смогут", - подытожил дипломат.
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