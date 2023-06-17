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Полномасштабное вторжение в Украину: за сутки Россия потеряла 670 военных, 12 танков и вертолет

17 июня, 2023 суббота
08:16
Война с Россией

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 219 170 военных, 3977 танков и 302 вертолета

Об этом сообщили в утренней сводке от Генштаба ВСУ в субботу, 17 июня.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.06.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 219 170 (+670) человек ликвидировано,

танков ‒ 3 977 (+12) ед,

боевых бронированных машин ‒ 7 706 (+23) ед,

артиллерийских систем – 3 834 (+22) ед,

РСЗО – 609 (+3) ед,

средства ПВО ‒ 364 (+0) ед,

самолетов – 314 (+0) ед,

вертолетов – 302 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 364 (+7),

крылатые ракеты ‒ 1 211 (+12),

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6 557 (+38) ед,

специальная техника – 520 (+1).

Данные уточняются.

  • 17 июня отмечалось, что подтвержденные потери российских сил во время боевых действий в Бахмуте и Угледаре Донецкой области в первые пять недель 2023 превысили потери, которые Россия понесла в первые пять недель полномасштабного вторжения в Украину.
Украина
военные силы Украины
Военные новости
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