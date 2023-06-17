Полномасштабное вторжение в Украину: за сутки Россия потеряла 670 военных, 12 танков и вертолет
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 219 170 военных, 3977 танков и 302 вертолета
Об этом сообщили в утренней сводке от Генштаба ВСУ в субботу, 17 июня.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.06.23 ориентировочно составили:
личного состава – около 219 170 (+670) человек ликвидировано,
танков ‒ 3 977 (+12) ед,
боевых бронированных машин ‒ 7 706 (+23) ед,
артиллерийских систем – 3 834 (+22) ед,
РСЗО – 609 (+3) ед,
средства ПВО ‒ 364 (+0) ед,
самолетов – 314 (+0) ед,
вертолетов – 302 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 364 (+7),
крылатые ракеты ‒ 1 211 (+12),
корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 6 557 (+38) ед,
специальная техника – 520 (+1).
Данные уточняются.
- 17 июня отмечалось, что подтвержденные потери российских сил во время боевых действий в Бахмуте и Угледаре Донецкой области в первые пять недель 2023 превысили потери, которые Россия понесла в первые пять недель полномасштабного вторжения в Украину.
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