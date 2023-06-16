В Канаде столкнулись автобус и грузовик: 15 погибших, 10 раненых
Полномасштабное вторжение в Украину: за сутки РФ потеряла 590 солдат, 10 танков и 16 боевых бронемашин
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 218 500 военных, 3965 танков и 7683 боевых бронемашины
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.06.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 218 500 (+590) человек ликвидировано
- танков ‒ 3965 (+10)
- боевых бронированных машин ‒ 7683 (+16)
- артиллерийских систем – 3812 (+19)
- РСЗО – 606 (+2)
- средств ПВО ‒ 364 (+0)
- самолетов – 314 (+0)
- вертолетов – 301 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3357 (+24)
- крылатых ракет ‒ 1199 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 6519 (+13)
- специальной техники ‒ 519 (+0)
Данные уточняются.
- За прошедшие сутки 15 июня украинские защитники уничтожили вражеские ударные БПЛА "Ланцет", "Орлан-10", "Орлан-30", Zala и один БПЛА не установленного типа. Также в ночь с 15 на 16 июня силы ПВО уничтожили два иранских ударных БПЛА Shahed-136/131 на южном направлении.
Оставьте комментарий
Читайте также:
ВСУ продвигаются для дальнейшего окружения Бахмута, - командир подразделения ВСУ Ярославский
Конфликт обостряется: Пригожин игнорирует приказы уже не только Шойгу, но и Путина, – политический эксперт Эйдман
На восточном фронте Силы обороны возвращаются на утраченные позиции, а враг готов бежать, - боец батальона "Свобода" Лысенко
Киев
+22°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.84
Покупка 36.84Продажа 37.38
-
EUR
Покупка 40Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное
2023, пятница
16 июня
08:29
Наступательные операции Украины создают условия для более широких целей контрнаступления, - ISW
07:13
За сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений, ВСУ поразили 7 артподразделений россиян на огневых позициях
06:57
Ряд правительственных учреждений США подвергся глобальной хакерской атаке, среди них минэнергетики
06:30
Лукашенко делает провокационный выбор и уступает Кремлю все больший контроль над Беларусью, - Госдеп США
05:36
"Существует государственная политика или схема": США раскритиковали Россию за торговлю гражданами Украины
01:55
Гутцайт назвал количество украинских спортсменов, выехавших из Украины после начала полномасштабной войны
2023, четверг
15 июня
23:20
Зеленский обсудил с лидерами Белиза и Коста-Рики возможность проведения встречи Украина – Латинская Америка
22:54
Обучение украинцев на F-16 начнется летом, в Восточной Европе планируют создать тренинговый центр, - минобороны Нидерландов
21:44
Отвод войск РФ, экспорт зерна, вопрос ареста Путина: Reuters узнало детали мирных предложений африканских лидеров
21:14
Эксклюзив
Подрыв Каховской ГЭС: Гаагский суд должен выдать еще один ордер на арест Путина, - Наливайченко
20:28
Росавиация почти полтора года расследует масштабную кибератаку: источники утверждают, что вирус в систему внесла украинка
20:00
Обзор
Победные новости 477-го дня войны: к подготовке украинских бойцов привлечены 33 страны на трех континентах, а США, Великобритания, Дания и Нидерланды огласили пакет помощи для ПВО Украины
18:27
Столтенберг сообщил, что обучение украинцев на F-16 началось. Спикер ВС ВСУ сказал, что "процесс растянут"