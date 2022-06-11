Полномасштабное вторжение в Украину: РФ потеряла около 32 050 оккупантов, 1419 танков и 579 беспилотников
С 24 февраля по 11 июня оккупанты потеряли около 32 050 военных, 3466 бронемашин, 1419 танков и 579 беспилотников
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия ориентировочно потеряла:
- личного состава – около 32 050 (+150) оккупантов;
- танков – 1419 (+10) ед.
- боевых бронированных машин – 3466 (+16) ед.
- артиллерийских систем – 712 (+0) ед.
- реактивных систем залпового огня – 222 (+0) ед.
- средств ПВО – 97 (+0) ед.
- самолетов – 212 (+0) ед.
- вертолетов - 178 (+0) ед.
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 579 (+7) ед.
- крылатых ракет – 125 (+0) ед.
- кораблей/катеров - 13(+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 2448 (+10) ед.
- специальной техники – 54 (+0) ед.
Наибольшие потери РФ понесла на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
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