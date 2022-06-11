Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия ориентировочно потеряла:

личного состава – около 32 050 (+150) оккупантов;

танков – 1419 (+10) ед.

боевых бронированных машин – 3466 (+16) ед.

артиллерийских систем – 712 (+0) ед.

реактивных систем залпового огня – 222 (+0) ед.

средств ПВО – 97 (+0) ед.

самолетов – 212 (+0) ед.

вертолетов - 178 (+0) ед.

беспилотников оперативно-тактического уровня – 579 (+7) ед.

крылатых ракет – 125 (+0) ед.

кораблей/катеров - 13(+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 2448 (+10) ед.

специальной техники – 54 (+0) ед.

Наибольшие потери РФ понесла на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

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