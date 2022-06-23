Полномасштабное вторжение в Украину: РФ потеряла 34 430 оккупантов, 1504 танка и 183 вертолета
С 24 февраля по 23 июня захватчики потеряли 34 430 военных, 3 632 бронемашины, 1 504 танка и 183 вертолета
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .Ориентировочные потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину составляют:
- личного состава – около 34 430 (+200) оккупантов
- танков – 1504 (+8) ед.
- боевых бронированных машин - 3632 (+18) ед.
- артиллерийских систем - 756 (+4) ед.
- реактивных систем залпового огня - 240 (+1) ед.
- средств ПВО – 99 (+0) ед.
- самолетов - 216 (+0) ед.
- вертолетов - 183 (+1) ед.
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 620 (+6)
- крылатых ракет – 137 (+0)
- кораблей/катеров - 14 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 2548 (+5) ед.
- специальной техники – 60 (+0) ед.
В течение 22 июня наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском направлении.
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