Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . Ориентировочные потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину составляют:

личного состава – около 34 430 (+200) оккупантов

танков – 1504 (+8) ед.

боевых бронированных машин - 3632 (+18) ед.

артиллерийских систем - 756 (+4) ед.

реактивных систем залпового огня - 240 (+1) ед.

средств ПВО – 99 (+0) ед.

самолетов - 216 (+0) ед.

вертолетов - 183 (+1) ед.

беспилотников оперативно-тактического уровня – 620 (+6)

крылатых ракет – 137 (+0)

кораблей/катеров - 14 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 2548 (+5) ед.

специальной техники – 60 (+0) ед.

В течение 22 июня наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском направлении.

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