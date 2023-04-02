Полномасштабное вторжение унесло жизни 262 спортсменов, - министр
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что от российской вооруженной агрессии погибли 262 спортсмена, также армия РФ разрушила 363 спортивных объекта в Украине
Об этом говорилось на встрече с находившимся в Украине с визитом президентом Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе.
Вадим Гутцайт утвердил, что российская война унесла жизни 262 спортсменов, а армия РФ разрушила 363 спортивных объекта в Украине.
"Для нас очень важно, чтобы на спортивных соревнованиях и Олимпийских играх не было спортсменов из России, потому что все они поддерживают эту войну и посещают мероприятия, проводимые в поддержку этой войны", - подчеркнул министр.
- Напомним, 30 марта Кабмин принял решение, что Украина будет бойкотировать соревнования , на которых выступят спортсмены из РФ или Беларуси. В Международном олимпийском комитете осудили это решение.
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