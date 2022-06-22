Полномасштабное вторжение РФ в Украину: погибли 27 сотрудников Нафтогаза
За время полномасштабной войны РФ против Украины 27 работников Нафтогаза погибли, еще 49 получили ранения
Об этом сообщил глава Нафтогаза Юрий Витренко, передает Укринформ .
"Война унесла жизни 27 сотрудников Нафтегаза", - подчеркнул он.
В ВСУ и терробороне погибли 16 человек, на производстве и при других обстоятельствах еще 11. Кроме того, 49 работников Нафтогаза получили ранения.
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