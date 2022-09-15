Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме .

"По состоянию на утро 15 сентября 2022 года более 1134 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 384 ребенка погибли и более 750 получили ранения разной степени тяжести", - подчеркнули ювенальные прокуроры.

Данные неокончательны, ведь их еще устанавливают в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадавших детей в Донецкой области – 393, Харьковской – 210, Киевской – 116, Николаевской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 46, Днепропетровской – 26.

В Харьковской области 13 сентября оккупанты ранили 14-летнего мальчика.

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