Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме .

"Более 917 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 23 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 324. Возросло количество раненых - 593", - отметили ювенальные прокуроры.

Информация неокончательная, ведь в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях ее продолжают устанавливать.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области - 308, Харьковской - 175, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 54, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 31, Сумской - 17.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2056 учебных заведений. Из них 212 разрушены полностью", - добавили в Офисе генпрокурора.

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