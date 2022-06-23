Полномасштабное вторжение РФ в Украину: количество раненых детей выросло до 593
Россияне ранили 593 детей и повредили 2056 учебных заведений с начала полномасштабного вторжения в Украину
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме .
"Более 917 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 23 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 324. Возросло количество раненых - 593", - отметили ювенальные прокуроры.
Информация неокончательная, ведь в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях ее продолжают устанавливать.
Больше всего детей пострадало в Донецкой области - 308, Харьковской - 175, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 54, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 31, Сумской - 17.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2056 учебных заведений. Из них 212 разрушены полностью", - добавили в Офисе генпрокурора.
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