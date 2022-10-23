Полномасштабное вторжение РФ в Украину: количество раненых детей возросло до более чем 820
Российские оккупанты убили 430 украинских детей, а ранили более 820 с начала полномасштабной войны против Украины
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме.
"По состоянию на утро 23 октября 2022 года более 1 250 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 430 детей погибли и свыше 820 получили ранения разной степени тяжести", - подчеркнули ювенальные прокуроры.
Данные не окончательные, ведь их устанавливают в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадавших детей – в Донецкой области – 419, Харьковской – 260, Киевской – 116, Николаевской – 77, Запорожской – 69, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 57, Днепропетровской – 31.
В результате российских обстрелов Украинский в Донецкой области 22 октября получили сравнение двое детей 9 и 11 лет.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2 663 учебных заведения. 326 из них разрушены полностью", - отметили в Офисе генпрокурора.
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