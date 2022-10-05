Полномасштабное вторжение РФ в Украину: количество раненых детей возросло до более чем 787
Российские оккупанты убили 418 детей и ранили еще более 787 с начала полномасштабного вторжения в Украину
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме .
"По состоянию на утро 5 октября 2022 года более 1205 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 418 детей погибли и свыше 787 получили ранения разной степени тяжести", - отметили ювенальные прокуроры.
Цифры не окончательны, ведь в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях их продолжают устанавливать.
Больше всего детей пострадало в Донецкой области - 404, Харьковской - 251, Киевской - 116, Николаевской - 75, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 57, Запорожской - 50, Днепропетровской - 30.
В Купянске Харьковской области 3 октября травмировалась 9-летняя девочка.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2562 учебных заведения. Из них 295 разрушены полностью", - добавили в Офисе генпрокурора.
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