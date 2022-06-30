Полномасштабное вторжение РФ в Украину: количество раненых детей возросло до более чем 631
В Украине более 631 ребенка получили ранения и были повреждены 2096 учебных заведений с начала полномасштабного вторжения России
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме .
"Более 972 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в нашем государстве. По состоянию на утро 30 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 341. Выросло количество раненых - более 631", - отметили ювенальные прокуроры.
Данные неокончательны, ведь их продолжают устанавливать в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 338, Харьковской – 185, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 60, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.
От российских обстрелов Лисичанска в Луганской области 27 июня мальчики 13 и 15 лет получили ранения.
В Харьковской области 29 июня россияне обстреляли Чугуевский район, ранив 11-летнюю девочку.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2096 учебных заведений. Из них 215 разрушены полностью", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.
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