Полномасштабное вторжение РФ в Украину: количество раненых детей возросло до более 823
В Украине 430 детей погибли, еще более 823 пострадали в результате полномасштабного вторжения России
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме .
"Более 1253 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 29 октября 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 430. Выросло количество раненых - более 823", - подчеркнули ювенальные прокуроры.
Сведения не окончательны, ведь их еще уточняют в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадавших детей в Донецкой области – 420, Харьковской – 260, Киевской – 116, Николаевской – 77, Запорожской – 70, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 58, Днепропетровской – 31.
В Бахмутском Донецкой области 28 октября россияне ранили 13-летнюю девочку.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2688 учебных заведений. 331 из них разрушено полностью", - добавили в Офисе генпрокурора.
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