Полномасштабное вторжение РФ в Украину: количество погибших детей выросло до 322

Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме.

"По состоянию на утро 17 июня 2022 года более 900 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 322 ребенка погибли и более 581 ранены", - отметили в ОГПУ.

Информация не окончательная, потому что ее продолжают устанавливать в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадавших детей – в Донецкой области – 301, Харьковской – 170, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 54, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17.

Стало известно о гибели еще двух 12-летних девочек, одной 5-летней и мальчика в результате российских обстрелов Мариуполя с марта по май.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2028 учебных заведений. Из них 209 разрушены полностью", - отметили ювенальные прокуроры.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espre sotb