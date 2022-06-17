Полномасштабное вторжение РФ в Украину: количество погибших детей выросло до 322
С начала полномасштабной войны РФ против Украины оккупанты ранили 322 детей и повредили 2028 учебных заведений
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме.
"По состоянию на утро 17 июня 2022 года более 900 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 322 ребенка погибли и более 581 ранены", - отметили в ОГПУ.
Информация не окончательная, потому что ее продолжают устанавливать в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадавших детей – в Донецкой области – 301, Харьковской – 170, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 54, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17.
Стало известно о гибели еще двух 12-летних девочек, одной 5-летней и мальчика в результате российских обстрелов Мариуполя с марта по май.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2028 учебных заведений. Из них 209 разрушены полностью", - отметили ювенальные прокуроры.
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