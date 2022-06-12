Об этом сообщил в телеграмме Офис генпрокурора .

"По состоянию на утро 12 июня 2022 года более 795 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 287 детей погибли и более 508 ранены", - говорится в сообщении.

Впрочем, эти данные не окончательные, ведь в местах боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях еще продолжается работа.

Больше детей пострадало на Донетчине - 217, Харьковщине - 149, Киевщине - 116, Черниговщине - 68, Луганщине - 53, Херсонщине - 52, Николаевщине - 48, а также Запорожской области - 30, Сумской - 17, Житомирской - 1 16.

За предыдущие сутки стало известно о ранении еще 16 детей в Харьковской области.

"3 июня из-за обстрела оккупантами г. Балаклея получила ранение 11-летняя девочка. В результате обстрела г. Харькова 30 мая с минно-взрывными ранениями в лечебное учреждение доставлен 16-летний парень. Также, стало известно, что в результате обстрела автомобиля в начале военной агрессии в г. Харьков получил ранение 17-летний парень", – добавляют в прокуратуре.

Из-за обстрелов армии РФ повреждено 1971 учебное заведение, из них 194 полностью разрушены.

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