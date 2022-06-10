Полномасштабное вторжение РФ в Украину: 491 ребенок получил ранение
В результате полномасштабной войны РФ против Украины погибли 263 ребенка, еще 491 получили ранения
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
"Более 754 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 10 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 263. Возросло количество раненых - 491", - отметили ювенальные прокуроры.
Информация не окончательная, ведь ее продолжают выяснять в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадавших детей – в Донецкой области – 192, Харьковской – 132, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17, Житомирской – 15. В Киеве пострадало 16 несовершеннолетних.
В Донецкой области 7 июня в результате российских обстрелов села Роты Бахмутского района были ранены двое детей 14 и 17 лет.
В Николаевской области от взрывной волны пострадал 11-летний мальчик.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1971 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью", - сообщили ювенальные прокуроры.
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