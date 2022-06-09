Полномасштабное вторжение РФ в Украину: 488 детей получили ранения
За время полномасштабной войны РФ против Украины получили ранения 488 детей и было повреждено 1971 учебное заведение
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
"Более 751 ребенка пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 9 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 263. Возросло количество раненых - 488", - подчеркнули ювенальные прокуроры.
Цифры не окончательные, ведь их продолжают устанавливать в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше детей пострадало в Донецкой области - 190, Харьковской - 132, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 53, Херсонской - 52, Николаевской - 47, Запорожской - 30, Сумской - 17, Киеве - 16, Житомирской - 15.
В частности, стало известно о 10 раненых детях в Харьковской области в результате российского обстрела гражданской инфраструктуры.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1971 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью", - добавили ювенальные прокуроры.
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