English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Полномасштабное вторжение РФ в Украину: 488 детей получили ранения

Полномасштабное вторжение РФ в Украину: 488 детей получили ранения

9 июня, 2022 четверг
09:20
война с Россией

За время полномасштабной войны РФ против Украины получили ранения 488 детей и было повреждено 1971 учебное заведение

Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"Более 751 ребенка пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 9 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 263. Возросло количество раненых - 488", - подчеркнули ювенальные прокуроры.

Цифры не окончательные, ведь их продолжают устанавливать в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше детей пострадало в Донецкой области - 190, Харьковской - 132, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 53, Херсонской - 52, Николаевской - 47, Запорожской - 30, Сумской - 17, Киеве - 16, Житомирской - 15.

В частности, стало известно о 10 раненых детях в Харьковской области в результате российского обстрела гражданской инфраструктуры.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1971 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью", - добавили ювенальные прокуроры.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
обстрелы
Харковщина
Военные новости
Читайте также:
Сергей Згурец
Автор Сергей Згурец
6 июня, 2022 понедельник
Заявления президента о том, что завоеванную оккупантами территорию значительно труднее забирать, ставит военных в определенные рамки. Колонка Сергея Згурца
Ангела Меркель
8 июня, 2022 среда
Меркель объяснила, почему была против вступления Украины в НАТО
переговори України з Росією
8 июня, 2022 среда
Лавров назвал условие, при котором станет возможной встреча Зеленского с Путиным
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.02
    Покупка 34.02
    Продажа 34.93
  • EUR
    Покупка 35.93
    Продажа 37.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
9 июня
09:21
Россия выпустила по территории Украины более 2,6 тыс. разных ракет с начала полномасштабного вторжения
09:20
Россия обстреляла Шалыгинскую общину в Сумской области из минометов и артиллерии
09:06
Продовольственный, энергетический и финансовый кризис коснется большинства стран мира и скажется на жизни 1,6 млрд человек, – ООН
09:02
Россияне заставляют мариупольцев проходить фильтрацию за пределами города и ждать ее по нескольку дней
08:51
"Провокации" с применением химвеществ от СБУ и "вербовка" иностранных наемников: СНБО обнародовал новую подборку российских фейков
08:30
Оккупанты обстреляли аммиачный цех химзавода "Азот". За сутки в Луганской области погибли 4 человека, еще 6 получили ранения
07:58
Россияне 5 раз обстреляли Днепропетровщину: разрушены дома
07:47
Оккупанты ищут слабые места в обороне Северодонецка и ведут штурмовые действия по нескольким направлениям, - Генштаб ВСУ
07:43
"Безумие на двоих": режиссер "Джокера" объявил о начале работы над сиквелом
07:10
Илон Маск
Акционеры Twitter решат голосованием в конце июля, продавать ли компанию Маску
07:03
В Австрии начал работу еще один украинский почётный консул
06:37
ПЦУ
В Житомирской области за время полномасштабной войны 44 общины московского патриархата перешли в ПЦУ
06:30
Роналду
Лига наций: расписание матчей и трансляций четверга
06:20
В Украине 9 июня отправится один дополнительный эвакуационный поезд
06:06
На фото мемориал в Вильнюсе
В Вильнюсе демонтируют скульптуры советских солдат
06:00
Лига наций: результаты всех матчей среды
05:35
На разминирование украинских портов может уйти несколько месяцев, - ООН
05:34
Т-62
Россияне перебросили танки Т-62 на Запорожье, чтобы увеличить контроль над трассой, - ISW
05:17
В Уэльсе приостановили прием заявок в поддержку украинских беженцев
04:37
Британия введет более строгий механизм наказания за нарушение санкций
04:03
Страны G7 думают об установлении максимальной цены на российскую нефть
03:37
Т-62
Россияне перебросили на Запорожье 30 танков Т-62, - Мотузяник
03:12
Оружие США уже меняет ситуацию на поле боя, - Виталий Ким
02:43
В Херсонской области ВСУ уничтожили склады боеприпасов оккупантов, - ОК "Юг"
02:23
На фото канал, поставляющий воду в Крым
В оккупированный Крым поставляют воду с территории Украины, - The New York Times
01:52
В Харькове исчез телевизионный сигнал
01:31
Украина получила первый миллиард долларов с $40 миллиардов поддержки от Штатов, – посол США
00:57
Паспорт гражданина Украины
Почти половина всех украинских беженцев в Польше хотят вернуться в Украину, - опрос
00:47
Данилов пока не может ответить, почему произошла оккупация юга страны
00:35
Разминирование ключевых портов Украины может продолжаться месяцами, - Bloomberg
00:21
В Минюсте обещают быстрый механизм конфискации имущества коллаборантов
00:19
Беженцы из Мариуполя
С начала войны из Украины выехали более 7 млн человек, - ООН
00:11
На киевских вокзалах пассажирам придется проходить сквозь металлоискатели
2022, среда
8 июня
23:56
В школьном подвале устроили комнату пыток. Офис генпрокурора сообщил о подозрении военным преступникам из России
23:43
С начала войны украинские штурмовики и бомбардировщики совершили 1100 боевых атак на противника
23:42
Украина победила Ирландию в Лиге наций
23:30
Олаф Шольц
Несмотря на заявления Шольца, Германия не дает оружие Украине, - Der Spiegel
23:18
В Харькове раздался очень громкий взрыв
23:11
У нас еще нет визового режима с РФ: Данилов объяснил, как пропагандистку Овсянникову впустили в Украину
22:50
Госдума РФ планирует "отменить" независимость Литвы. В Украине среагировали
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV