Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"По состоянию на утро 22 июня 2022 года более 916 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 324 ребенка погибли и более 592 ранены", - говорится в сообщении.

Информация не окончательная, ведь она еще устанавливается в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадавших детей – в Донецкой области – 307, Харьковской – 175, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 54, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17.

В Харьковской области 21 июня в результате российского обстрела смертельные ранения получила 8-летняя девочка.

На Донетчине от обстрела кафиров вблизи пруда Золотая рыбка во Временном Яру получили ранения пятеро детей в возрасте от 9 до 16 лет.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2052 учебных заведения. Из них 210 разрушены полностью", - добавили в Офисе генпрокурора.

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