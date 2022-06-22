Полномасштабное вторжение РФ в Украину: 324 ребенка погибли, более 592 получили ранения
За время полномасштабной войны против Украины россияне убили 324 детей, более 592 ранили и повредили 2052 учебных заведения
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
"По состоянию на утро 22 июня 2022 года более 916 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 324 ребенка погибли и более 592 ранены", - говорится в сообщении.
Информация не окончательная, ведь она еще устанавливается в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадавших детей – в Донецкой области – 307, Харьковской – 175, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 54, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17.
В Харьковской области 21 июня в результате российского обстрела смертельные ранения получила 8-летняя девочка.
На Донетчине от обстрела кафиров вблизи пруда Золотая рыбка во Временном Яру получили ранения пятеро детей в возрасте от 9 до 16 лет.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2052 учебных заведения. Из них 210 разрушены полностью", - добавили в Офисе генпрокурора.
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