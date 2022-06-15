Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"По состоянию на утро 15 июня 2022 года более 892 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 313 детей погибли и более 579 ранены", - говорится в сообщении.

Данные не окончательные, ведь их устанавливают в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше детей пострадало в Донецкой области - 291, Харьковской - 169, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 54, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 30, Сумской - 17.

В Золочеве во Львовской области 14 июня от обломков российской ракеты пострадал младенец.

На Харьковщине 13 июня из-за обстрела из "градов" Пятницкого и Малиновки были ранены трое детей в возрасте 3 месяца, 11 и 17 лет.

Также стало известно о гибели еще 25 детей в возрасте от 4 до 17 лет в Донецкой области в результате бомбардировок с марта по май. Среди убитых 21 ребенок был из Мариуполя.

От прямого попадания российского снаряда в здание в Мариуполе погибла вся семья руководителя одного из управлений городского совета с двумя девочками 13 и 15 лет.

В мае россияне обстреляли Лиман в Донецкой области и убили четырех девушек. А в результате обстрела Мариуполя были ранены 48 детей в возрасте от 4 месяцев до 17 лет.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1985 г. учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью", - отметили в Офисе генпрокурора.

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