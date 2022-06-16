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Полномасштабное вторжение РФ: в Украине повреждено или разрушено 116 тыс. домов

16 июня, 2022 четверг
06:39
Общество

За время полномасштабной войны оккупанты повредили или разрушили в Украине 116 тыс. домов и оставили без жилья около 3,5 млн человек

Об этом сообщила заместитель директора департамента жилищной политики и благоустройства, начальник отдела формирования и реализации политики по жилищным вопросам Министерства развития общин и территорий Светлана Старцева, передает Укринформ.

"По состоянию на 1 июня 3,5 млн украинцев имеют поврежденное или разрушенное жилье. Речь идет о 116 тыс. объектов общей площадью 14 млн кв.м. Из них многоэтажных домов – 12,3 тыс. (12 млн кв.м), индивидуальных усадеб - 104,1 тыс. (1,7 млн кв.м.) Незначительные повреждения (до 25%) получили 3,8 тыс. многоквартирных и 24,4 тыс. индивидуальных домов. Восстановления путем нового строительства требуют 30 тыс. многоквартирных и 27,3 тыс. индивидуальных домов. Капитального ремонта или реконструкции - 58,5 тыс. многоквартирных и 52,6 тыс. индивидуальных домов", - подчеркнула она.

Сейчас активно подсчитывают ущерб жилищному фонду. По предварительным данным они уже превышают 100 млрд грн. Однако работа еще продолжается.

"Везде есть доступ к объектам, нет реальной информации по разрушениям, нет оценки соответствующих специалистов", - пояснила Светлана Старцева.

В краткосрочной перспективе до конца 2022 года государство предлагает предоставить людям местами временного пребывания/размещения благодаря бесплатному транзитному/временному размещению в заведениях государственной, коммунальной или частной собственности, частных жилых домах.

Также планируется выплачивать частичную компенсацию стоимости аренды владельцам свободного жилья для размещения переселенцев. Правительство разрабатывает постановление для стимулирования таких владельцев.

В среднесрочной перспективе, до конца 2025 года, Минрегион имеет целью увеличить количество временных домов путем выкупа и строительства, расселения на частных участках временных сооружений для жизнеобеспечения, домов с несущественными повреждениями; капитальной реконструкции для превращения нежилых помещений в жилые; предоставление компенсации за разрушенное имущество.

В долгосрочной перспективе, до конца 2032 года, Минрегион намерен сосредоточиться над проектами строительства домов с учетом социально-экономического развития общин и регионов.

  • 2 июня в Киеве начали восстанавливать дома, пострадавшие от российских обстрелов, а завершить планируют к середине осени.

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