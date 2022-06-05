Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"По состоянию на утро 5 июня 2022 года более 729 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 262 ребенка погибли и более 467 ранены", - отметили ювенальные прокуроры.

Цифры не окончательны, ведь их продолжают устанавливать в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области - 189, Киевской - 116, Харьковской - 112, Черниговской - 68, Луганской - 53, Херсонской - 52, Николаевской - 47, Запорожской - 29, Сумской - 17, в Киеве - 16, Житомирской - 15.

В Луганской области 3 июня в результате попадания российского снаряда в дом в Горном Северодонецком районе получил ранения, несовместимые с жизнью, 13-летний парень.

Кроме того, стало известно о двух раненых детях в Волновахском районе Донецкой области.

"Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1938 учебных заведений. При этом 182 из них разрушены полностью", - отметили в Офисе генпрокурора.

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