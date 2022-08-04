Об этом заявил глава МОН Сергей Шкарлетт в эфире общенационального телемарафона.

"Ориентировочно было 4 млн 200 участников образовательного процесса, за рубежом сегодня находится 641 тыс., по нашим подсчетам. Но есть определенная тенденция, ведь в начале мая была 671 тыс. детей (за границей, - ред.), на сегодня - 641 тыс., то есть 30 тыс. детей уже вернулись", - подчеркнул министр.

Сергей Шкарлет отметил, что, несмотря на большое количество вынужденных переселенцев, на всех учеников хватит учебных заведений.

Также глава МОН исключил возможность офлайн-обучения в населенных пунетах, где продолжаются активные боевые действия.

3 августа глава МВД Денис Монастриский заявил, что до 30% школ в Украине готовы к началу нового учебного года в офлайн-режиме с точки зрения безопасности и наличия укрытия.

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