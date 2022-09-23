Полномасштабное вторжение РФ против Украины: количество раненых детей возросло до более чем 771
Россияне убили 391 ребенка, ранили более 771 и повредили 2,5 тыс. учебных заведений за время полномасштабного вторжения в Украину
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме .
"По состоянию на утро 23 сентября 2022 года более 1162 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 391 ребенок погиб и более 771 получили ранения различной степени тяжести", - подчеркнули ювенальные прокуроры.
Цифры неокончательные, поскольку их еще устанавливают в местах активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего детей пострадало в Донецкой области - 400, Харьковской - 229, Киевской - 116, Николаевской - 72, Черниговской - 68, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 47, Днепропетровской - 26.
В Торецке Донецкой области 22 сентября россияне ранили 15-летнюю девочку.
В Купянске на Харьковщине 22 сентября ранения получили двое детей, 7 и 13 лет, а 21 сентября - 13-летний мальчик.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2500 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью", - добавили в Офисе генпрокурора.
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